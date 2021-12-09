Джон Джонс рассказал, когда вернется в октагон

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«Бонс» хочет титульный бой в тяжелом весе
12:39
Джон Джонс / Фото: MMA Junkie - USA Today
Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) назвал две возможные даты для своего возвращения в клетку. Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Я хочу подраться в апреле, вероятно, в Madison Square Garden, либо в июле в рамках международной бойцовской недели. Вот две даты, которые я для себя наметил.
Думаю, все будет зависеть от того, кто выиграет в поединке между Сирилом Ганом и Фрэнсисом Нганну. От этого мы уже будем отталкиваться».
Напомним, ранее Джонс очень жестко раскритиковал своего бывшего тренера.
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