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Джон Джонс ведет переговоры с UFC по поводу титульного поединка

Американец в скором времени вернется в октагон
MMA
19:55
Джон Джонс ведет переговоры с UFC по поводу титульного поединка
Джон Джонс / фото - Getty Images

Ричард Шафер, доверенное лицо бывшего чемпиона UFC Джона Джонса (26-1), в интервью The Sun сообщил, что его подопечный заинтересован в скором возвращении в октагон.

«Он готов драться с любым соперником за титул в тяжелом весе. Мне бы очень хотелось, чтобы нашим оппонентом был Фрэнсис Нганну, и прямо сейчас я веду переговоры с UFC. Собственно говоря, на этих выходных у нас будет встреча здесь в Лос-Анджелесе.

Не знаю, что за травму получил Нганну, поэтому мне не особо понятно, доступен ли он сейчас. Но мы точно хотим драться. Джон горит желанием биться, и Джон хочет сразиться за пояс тяжелого веса. При этом Джон из тех парней, которые без проблем подерутся с кем угодно. Как я говорил ранее, Джон Джонс – это Флойд Мейвезер от мира ММА. Он легенда, он непобежденный, и он превосходит всех остальных».

Даниэль Кормье уверен, что Джон Джонс не станет чемпионом тяжелого веса UFC.

Рене Тер Велде
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