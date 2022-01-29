Джон Джонс ведет переговоры с UFC по поводу титульного поединка

Джон Джонс / фото - Getty Images

Ричард Шафер, доверенное лицо бывшего чемпиона UFC Джона Джонса (26-1), в интервью The Sun сообщил, что его подопечный заинтересован в скором возвращении в октагон.

Не знаю, что за травму получил Нганну, поэтому мне не особо понятно, доступен ли он сейчас. Но мы точно хотим драться. Джон горит желанием биться, и Джон хочет сразиться за пояс тяжелого веса. При этом Джон из тех парней, которые без проблем подерутся с кем угодно. Как я говорил ранее, Джон Джонс – это Флойд Мейвезер от мира ММА. Он легенда, он непобежденный, и он превосходит всех остальных».