Джон Джонс: «Я больше не вернусь в Jackson Wink»
Джон Джонс: «Я бьюсь изо всех сил, спотыкаюсь, и моя жизнь бардак»
«Бонс» опубликовал философский пост
22:30
Джон Джонс / фото - UFC
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) опубликовал философский пост в Instagram.
«Да, я христианин. Да, я принимаю лицемерные решения. Да, я терплю неудачи.
Я бьюсь изо всех сил, спотыкаюсь, и моя жизнь бардак.
Но я в руках Бога, и он может превратить этот бардак в шедевр».
Джон Джонс прокомментировал свой уход из зала Jackson Wink.
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