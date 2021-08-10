Джонс не заинтересован в поединке со Миочичем

Джон Джонс / фото - bleacherreport.com

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) не горит желанием делить октагон со Стипе Миочичем (20-4), заявил тренер «Боунса» Майкл Винкельджон.

Винкельджона цитирует bjpenn.com:

Но это лишь мое мнение. Как по мне, Джона не будоражит этот бой, ведь в нем нет смысла. Самая логичная вещь - это драться за титул. Поскольку, если честно, Джон лучший боец pound-for-pound в истории, так зачем ему проводить обыденный поединок? Если только мы не почувствуем, что нам нужен такой бой, чтобы привыкнуть к новому телу. Но я не считаю, что нам это требуется. Как по мне, Джон уже давно привык к новым габаритам, а значит, нет необходимости проводить поединок для разогрева. Джон готов драться, ему нужен вызов».