Единственная представительница Украины в UFC не дерется, а показывает свои прелести в сети. Видео

Марина Мороз с последних боев снялась, но количество ее подписчиков увеличилось





Марина Мороз / Фото: Инстаграм Представительница Украины в наилегчайшем весе UFC Марина Мороз (10-3) опубликовала в Instagram видео, где танцует в одном купальнике.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Несмотря на большое веселое настроение, Мороз свой последний бой провела в марте 2020 года и с тех пор четырежды снималась с боя. 16 октября украинка не смогла выйти на поединок с Луаной Каролиной.

Карен Агабекян