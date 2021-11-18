Украинка Мороз узнала дату следующего боя в UFC
Единственная представительница Украины в UFC не дерется, а показывает свои прелести в сети. Видео
Марина Мороз с последних боев снялась, но количество ее подписчиков увеличилось
15:34
Марина Мороз / Фото: Инстаграм
Представительница Украины в наилегчайшем весе UFC Марина Мороз
(10-3) опубликовала в Instagram видео, где танцует в одном купальнике.
Несмотря на большое веселое настроение, Мороз свой последний бой провела в марте 2020 года и с тех пор четырежды снималась с боя. 16 октября украинка не смогла выйти на поединок с Луаной Каролиной.
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