Эдвардс готов провести бой с Масвидалем до конца года

В приоритете британца остается возможность побороться за пояс

Леон Эдвардс / фото - UFC

Еще совсем недавно топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс (19-3) заявлял, что его не интересует ни один бой, кроме титульного, но похоже мнение британца изменилось.

По словам Леона, теперь его интересует поединок с американцем Хорхе Масвидалем (35-15) и также в приоритете остается возможность побороться за пояс.

Эдвардса цитирует портал lowkickmma.com:

«Да, конечно, я готов к бою с Масвидалем. Ноябрь, декабрь. Я буду драться с Хорхе Масвидалем. Помимо титульного поединка, нет другого боя, которым мог бы меня заинтересовать. Все это знают. Я не боюсь Масвидаля. Я три года подряд просил поединок с этим парнем, но каждый раз получал отказ».

Хорхе Масвидаль хочет провести следующий поединок против бразильца Гилберта Бернса (19-4) или британца Леона Эдвардса.