Эдвардс не хочет выходить на бой с Масвидалем
Эдвардс готов провести бой с Масвидалем до конца года
В приоритете британца остается возможность побороться за пояс
08:25
Леон Эдвардс / фото - UFC
Еще совсем недавно топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс (19-3) заявлял, что его не интересует ни один бой, кроме титульного, но похоже мнение британца изменилось.
По словам Леона, теперь его интересует поединок с американцем Хорхе Масвидалем (35-15) и также в приоритете остается возможность побороться за пояс.
Эдвардса цитирует портал lowkickmma.com:
«Да, конечно, я готов к бою с Масвидалем. Ноябрь, декабрь. Я буду драться с Хорхе Масвидалем. Помимо титульного поединка, нет другого боя, которым мог бы меня заинтересовать. Все это знают.
Я не боюсь Масвидаля. Я три года подряд просил поединок с этим парнем, но каждый раз получал отказ».
Хорхе Масвидаль хочет провести следующий поединок против бразильца Гилберта Бернса (19-4) или британца Леона Эдвардса.
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