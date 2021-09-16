Масвидаль хочет провести бой против Бернса или Эдвардса
Эдвардс не хочет выходить на бой с Масвидалем
Топового британца интересует лишь титульный поединок
16 сентября 18:40
Леон Эдвардс / Фото - UFCТоповый британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (19-3) в Twitter сообщил, что не намерен сражаться с американцем Хорхе Масвидалем (35-15).
«Послушайте сюда, мой следующий бой будет только за титул. Я не собираюсь слушать какие-то бредни о возможном бое с парнем, который проиграл два подряд поединка, причем в последнем был нокаутирован».
Напомним, ранее Масвидаль заявил о желании провести бой с Эдвардсом.
Комментарии 0