Трое топовых бойцов готовы заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом
Эдвардс требует от UFC организовать ему титульный поединок
Британский полусредневес – в ярости от отмены поединка с Масвидалем
19:37
Леон Эдвардс / Фото - mmamaniaТоповый британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (18-3) рассказал о своих дальнейших планах и потребовал от руководства промоушена титульный поединок.
Цитирует Эдвардса MMA Mania.
«Мне хотелось в этом году провести три боя, но вот у меня сорвался бой, которого я ждал больше всего. Я считаю, что я заслуживаю титульный бой больше всех остальных. После этого сорванного боя с Масвидалем, я теперь настроен драться только за титул. У меня серия из десяти побед подряд, я думаю что этого уже вполне достаточно. Я много работал, я дрался со всеми подряд кого мне предлагало руководство. Даже если это были соперники ниже меня рейтингом, я соглашался на эти бои. Я отвечал согласием на каждое предложение матчмейкеров, и теперь я заработал свой титульный шанс».
Напомним, что Эдвардс готовился к поединку против Хорхе Масвидаля, который должен был состояться в декабре на турнире UFC 269, однако из-за травмы Хорхе бой был отменен.
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