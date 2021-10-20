Масвидаль: «Я дерусь с топовыми бойцами, в число которых Джейк Пол не войдет никогда»
Эдвардсу обещан титульный бой за победу над Масвидалем
Британец также получит хороший гонорар за бой
10:38
Леон Эдвардс / Фото: UFC
Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс
(19-3) сообщил, что руководство промоушена обещает ему титульный бой за победу над кубинцем Хорхе Масвидалем (35-15).
«Ко мне подошли с правильными цифрами и правильным предложением, благодаря чему я решил сделать небольшую остановку перед титульным боем. Если говорить о возможности подраться за титул, то это является частью сделки. Это было мое условие еще до того, как мы уладили все финансовые вопросы. Я сказали им: «Я проведу этот бой для вас, но затем я должен драться за титул». В результате я получил положительный ответ. Поэтому после победы над Масвидалем, я получу титульник.
Я не сомневаюсь, что в следующем году побьюсь за титул. Куда им еще деваться? У них нет другого кандидата для чемпиона. Я полностью сосредоточен на поставленной задаче. В декабре я уберу с дороги и Масвидаля, что я уже очень давно хотел сделать».
Напомним, поединок Эдвардса и Масвидаля состоится 11 декабря на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.
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