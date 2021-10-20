Эдвардсу обещан титульный бой за победу над Масвидалем

Леон Эдвардс / Фото: UFC

Британский полусредневес UFC Леон Эдвардс (19-3) сообщил, что руководство промоушена обещает ему титульный бой за победу над кубинцем Хорхе Масвидалем (35-15).



Я не сомневаюсь, что в следующем году побьюсь за титул. Куда им еще деваться? У них нет другого кандидата для чемпиона. Я полностью сосредоточен на поставленной задаче. В декабре я уберу с дороги и Масвидаля, что я уже очень давно хотел сделать».