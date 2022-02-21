Эджейчик: «Масвидаль в бою с Ковингтоном снова всех удивит»

Йоанна Эджейчик / Фото: UFC

Бывшая чемпионка UFC Йоанна Эджейчик (16-4) высказалась о поединке между своими бывшими одноклубниками Колби Ковингтоном (16-3) и Хорхе Масвидалом (35-15). Слова полячки приводит портал bjpenn.com.



Я помню, как они раньше вместе тренировались в ATT. Они проводили полуторачасовую тренировку, а затем еще шли тренироваться друг с другом. Они оба являются работягами и талантливыми бойцами. Но я думаю, Хорхе снова всех удивит, как, например, в поединках с Беном Аскреном и Дарреном Тиллом».