Бернс: «Я вижу, как Масвидаль финиширует Ковингтона»
Эджейчик: «Масвидаль в бою с Ковингтоном снова всех удивит»
Йоанна отметила, что предстоящий бой станет очень большим событием
17:32
Йоанна Эджейчик / Фото: UFC
Бывшая чемпионка UFC Йоанна Эджейчик (16-4) высказалась о поединке между своими бывшими одноклубниками Колби Ковингтоном (16-3) и Хорхе Масвидалом (35-15). Слова полячки приводит портал bjpenn.com.
«Это будет большое событие. Вероятно, это один из самых громких боев в 2022 году. Хорхе Масвидала поддерживает вся команда ATT, но Колби чрезвычайно сильный боец, который предан своему делу.Напомним, бой Масвидаля против Ковингтона состоится 5 марта на турнире UFC 272.
Я помню, как они раньше вместе тренировались в ATT. Они проводили полуторачасовую тренировку, а затем еще шли тренироваться друг с другом. Они оба являются работягами и талантливыми бойцами. Но я думаю, Хорхе снова всех удивит, как, например, в поединках с Беном Аскреном и Дарреном Тиллом».