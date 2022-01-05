Эджейчик сообщила, что проведет бой с Вейли Жанг

При этом, в UFC предлагали полячке подраться за титул

Йоанна Эджейчик / Фото: Инстаграм

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Эджейчик (16-4) рассказала порталу wmmarankings.com, что в следующем поединке планирует подраться в реванше с Вейли Жанг.



«Все думали, что я больше не буду драться в UFC. Но меня лишь исключили из рейтингов из-за простоя. А теперь я возвращаюсь и подерусь за звание главной претендентки. Вероятно, моей следующей соперницей станет Вейли Жан. Я думала, что встречусь с Карлой Эспарзой, но она получила титульный бой, а Марина Родригес будет драться с Янь Сяонянь. Поэтому остается только Вейли Жан. Дэйна Уайт предлагал мне сразу подраться за титул, но тогда мне пришлось бы ждать до ноября-декабря».

Напомним,Эджейчик последний бой провела в марте 2020 года, когда уступила Вейли Жанг.



