Эджейчик удалили из рейтингов UFC. Известна причина
Эджейчик сообщила, что проведет бой с Вейли Жанг
При этом, в UFC предлагали полячке подраться за титул
09:43
Йоанна Эджейчик / Фото: Инстаграм
Экс-чемпионка UFC в минимальном весе Йоанна Эджейчик (16-4) рассказала порталу wmmarankings.com, что в следующем поединке планирует подраться в реванше с Вейли Жанг.
«Все думали, что я больше не буду драться в UFC. Но меня лишь исключили из рейтингов из-за простоя. А теперь я возвращаюсь и подерусь за звание главной претендентки. Вероятно, моей следующей соперницей станет Вейли Жан.
Я думала, что встречусь с Карлой Эспарзой, но она получила титульный бой, а Марина Родригес будет драться с Янь Сяонянь. Поэтому остается только Вейли Жан. Дэйна Уайт предлагал мне сразу подраться за титул, но тогда мне пришлось бы ждать до ноября-декабря».
Напомним,Эджейчик последний бой провела в марте 2020 года, когда уступила Вейли Жанг.
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