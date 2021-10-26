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Эджейчик удалили из рейтингов UFC. Известна причина
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10:48
Йоанна Эджейчик / Фото: Instagram
Экс-чемпионку UFC в весе соломинки полячку Йоанну Эджейчик
(16-4) из-за длительного простоя удалили из рейтингов. Об этом сообщил в Twitter журналист Майк Бон.
«Мне сообщили, что удаление Йоанны Эджейчик из рейтингов UFC связано с ее простоем. Она по-прежнему остается в организации, и ее вернут в рейтинги после того, как она проведет бой. Скорее всего, это случится в марте 2022 года».
Напомним, Эджейчик последний бой провела в марте 2020 года, когда уступила Вейли Жанг.
Отметим, что ранее UFC не удаляло из рейтингов многих бойцов, носивших статус звезды. С остальными в организации поступают как с Эджейчик.
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