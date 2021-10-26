Эджейчик удалили из рейтингов UFC. Известна причина

В UFC снова показали двойные стандарты

Йоанна Эджейчик / Фото: Instagram

Экс-чемпионку UFC в весе соломинки полячку Йоанну Эджейчик (16-4) из-за длительного простоя удалили из рейтингов. Об этом сообщил в Twitter журналист Майк Бон.



«Мне сообщили, что удаление Йоанны Эджейчик из рейтингов UFC связано с ее простоем. Она по-прежнему остается в организации, и ее вернут в рейтинги после того, как она проведет бой. Скорее всего, это случится в марте 2022 года».

Напомним, Эджейчик последний бой провела в марте 2020 года, когда уступила Вейли Жанг.

Отметим, что ранее UFC не удаляло из рейтингов многих бойцов, носивших статус звезды. С остальными в организации поступают как с Эджейчик.