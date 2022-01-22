Бриедис: «Джейк Пол родился в один день с Усиком и Али – это знак, что нам нужно подраться»
Его не остановить. Джейк Пол желает провести поединок с Макгрегором в UFC
Известный видеоблогер уже определился с выбором дивизиона
13:52
Джейк Пол / Фото - bloodyelbowПопулярный американский видеоблогер и профессиональный боксер Джейк Пол (5-0, 4 КО) готов к дебюту в ММА.
Джейк в Twitter обратился к президенту UFC Дэйне Уайту, назвав дивизион, в котором бы хотел выступить и акцентировал внимание на поединке с ирландцем Конором Макгрегором (22-6).
«Дэйна Уайт, когда я дебютирую в ММА, я мог бы скинуть 20 фунтов и выйти в октагон в лимите полусреднего веса (170 ф). Это то, что делают все бойцы UFC. Из-за этого многие из них разрушили свой разум и свои тела. Но я собираюсь дебютировать в среднем весе (185 фунтов). Здоровье прежде всего. И, кстати, Конор сейчас весит примерно 190 фунтов».
Ранее Уайт сообщил, не намерен давать шанс Полу в своем промоушене.
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