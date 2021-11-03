Экс-боец Bellator, АСA и черный пояс по BJJ. Увлекательная биография генменеджера нового украинского промоушена

Кирилл Медведовский помогает B1 MMA делать в Украине крутые бойцовские шоу

Эксклюзив

В этом году в Украине появилось новое имя в мире боевых искусств – B1 Promotions – компания, которая достаточно активно вошла в мир MMA, бразильского джиу-джитсу и бокса. За полгода своего существования компания организовала четыре шоу международного уровня по этим видам спорта в Украине.

Уже в субботу, 6 ноября, B1 проведет свой пятый большой ивент в Киеве – турнир MMA Mad Cage, с многообещающим кардом. XSPORT узнал, что руководит направлением B1 MMA экс-боец Bellator, который родился в Украине, но практически всю свою спортивную карьеру провел в другой стране, у него был бой в 2021 году, а сейчас ему всего 28 лет. Интересно? Вот и мы не смогли пройти мимо истории Кирилла Медведовского.

«Я родился в Артемовске [сейчас город Бахмут] Донецкой области. Начал заниматься спортом еще года в четыре. У меня папа – борец классического стиля, был кандидатом в мастера спорта. Поэтому я с малых лет пошел на борьбу, отзанимался почти два года, но потом родители решили переехать жить в Израиль».

Середина 90-х в небольшом индустриальном городе Донецкой области – не самые радужные условия для семьи с маленьким ребенком. Кардинальная смена жизни и быта выглядит вполне логичной, но судьба распорядилась так, что спорт в жизни Кирилла остался прежним.

«В Израиле я попал в один класс с еще одним русскоязычным парнем по имени Давид. Его родители тоже были выходцами из Украины, из Одессы. А его отец был тренером по вольной борьбе. Кстати, оба его сына позже даже занимали какие-то места на чемпионатах мира по борьбе. Мы начали дружить с Давидом и, конечно, я начал заниматься вольной борьбой у его отца. Он преподавал в таком стиле Советского Союза – по нам постоянно летали тапки (смеется). Было достаточно жестко. Он мог приехать к нам в субботу, когда в Израиле ничего не работает, в шесть вечера прямо под дом, набрать моему отцу и сказать: «пусть Кирилл спускается на тренировку». Я отзанимался с ним до 9 лет. У нас даже были тренировки на армейской базе «Вингейт», где тренируются ребята из спецназа, другие спецподразделения... И тут мы такие: на полосу препятствий, все по полной программе, а потом еще и бороться – на маты в олимпийский зал».

Возможно, и Кирилл дорос бы до уровня чемпионатов мира по борьбе, но, когда ему исполнилось 10 лет, его семья приняла решение вернуться домой, в Украину.

В Артемовске он еще полгода по инерции позанимался борьбой, принял участие в городских соревнованиях, где стал третьим, после чего решил завязать с этим видом спорта и пошел на секцию по футболу. Сначала тренировался в клубе «Бахмут», затем до 14 лет играл в академии донецкого «Металлурга», но спорт медленно отходил на второй план, верх брала улица:

«У нас в городе была такая жизнь, что постоянно надо было драться, чтобы выживать на улицах. Город сам по себе небольшой и даже до сих пор там сохранились так называемые «понятия». В те времена мы постоянно дрались один на один. Это могло быть где угодно: и на улице, и в ночных клубах. Когда нам было лет по 16, каждый четверг-пятницу-субботу мы ходили в клубы, но ходили не чтобы потанцевать или выпить, а чтобы подраться. Это был такой образ жизни. После одной из таких драк я понял, что борьба не сильно мне помогает. Чтобы чувствовать себя покомфортнее, я начал заниматься Ушу Саньда».

Когда Кириллу исполнилось 17 лет, его семья вновь решила переехать в Израиль. С момента первого переезда в Нетанию [город на берегу Средиземного моря] прошло уже много времени, и школьных друзей-знакомых вокруг просто не было. На иврите Медведовский не разговаривал, поэтому социализация во все-таки чужой стране проходила тяжело, а если добавить к этому подростковый возраст, то можно представить, насколько непростым был тот период жизни:

«В первые дни у меня была сильная депрессия из-за переезда. Все друзья, вся «движуха» остались в Украине. В те дни я просто выходил из дома и часами гулял вдоль моря, возвращался, ночью смотрел фильмы. Учиться дальше я не пошел. На тот момент в Украине я закончил 10 классов».

На помощь опять пришел спорт, который в этот раз кардинально изменил жизнь героя нашего интервью:

«Случилось так, что прямо в моем доме был спортивный зал, я жил на третьем этаже, а зал был в подвальном помещении. Один раз я туда зашел, кстати, зашел с мамой, даже не с отцом. Она помогала мне общаться на иврите, но там оказался русскоязычный тренер. Это был мой первый тренер Лев Моген – тоже выходец из Украины. Я попробовал потренироваться. На первой тренировке в зале присутствовал легендарный израильский боец Идо Парьенте. Уже тогда мне очень нравилось MMA. Я начал много тренироваться – просто не вылезал из зала. На деньги, которые получил на день рождения, купил себе кимоно, перчатки, шорты, футболки… я тренировался и утром, и вечером. Приходил сразу в команду к профессионалам, что не нравилось тренеру, потому что я не мог сходу с ними конкурировать. Прошло буквально три месяца. Я вспомнил вольную борьбу, начал всех кидать-швырять. На меня сразу посмотрели по-другому: «О, да ты умеешь бороться!»

Стремительное и страстное увлечение спортом на фоне отсутствия других занятий помогало Кириллу очень быстро расти и прогрессировать:

«В сентябре я начал заниматься, а уже в конце декабря я поехал на первые соревнования по грэпплингу. Выиграл там одну схватку, а после того как меня задушили во второй, мне еще больше захотелось заниматься. Я начал приходить в зал с самого утра, а по вечерам занимался со старшими всем подряд: тайский бокс, классический бокс, джиу-джитсу, грэпплинг, MMA… Все тренировки, которые можно было делать, я делал. До 15 разных тренировок в день».

Кирилл считает, что вся та энергия и спортивный азарт, которые в Артемовске у него реализовывались на улице, тут получилось перенаправить в легальное русло, чему он очень рад, так как не знает, куда могла его завести та компания и образ жизни.

«После того как я начал заниматься спортом я образумился, у меня появилась цель в жизни. Первым делом я захотел выиграть чемпионат Израиля по бразильскому джиу-джитсу, а потом цели сменялись одна за другой – я не видел преград для себя. Пояс UFC мне казался просто временным отрезком».

В начале своей спортивной карьеры Медведовский очень много выступал по любителям, стараясь не пропускать ни одного турнира по джиу-джитсу, грэпплингу или кикбоксингу. Не имея достаточной базы, он набирался опыта непосредственно во время самих соревнований, не выбирая соперников.

«Один раз у меня была такая история: мне еще не было 18 лет, я приехал на чемпионат Израиля по кикбоксингу с другом, чтобы поддержать его. Я, он и его тренер. Пока мой друг заполнял там какие-то бланки, к нам подошел организатор соревнований и такой: «А этот тоже участвует?» Тренер ответил, что нет, что я просто так приехал поболеть. А организатор в шутку: «Та пусть записывается тоже! Чего стоять?» Я стою, смотрю на тренера, он у меня спрашивает: «Хочешь?» Я говорю: «Та че нет, давайте. Правда, у меня ни капы, ни формы». На месте купили капу, сварили, я оделся, вышел, прошел три боя и выиграл чемпионат Израиля».





Когда Кирилл приезжал на чемпионаты Израиля по бразильскому джиу-джитсу, то записывался минимум в две весовые категории. При своем весе в 64 кг, он также шел в 70 кг, и если хоть где-то брал медаль, а так случалось практически всегда, то получал возможность выступить и в open weight. Так иногда получалось провести по 13-15 схваток за один день. Осознание того, что он закладывает себе отличный фундамент для бойца MMA, пришло не сразу.

«Мне нравилось бороться, в тот момент я еще не понимал, что я набираюсь опыта. Мне нравилось выходить на ринг, на татами. Мне этого хотелось. Даже в свободное время, когда я сидел дома и играл в компьютер, меня могло переклинить, я включал музычку на компе и начинал боксировать бой с тенью, представляя перед собой чемпионов UFC и тому подобное. Я был заряжен, очень заряжен. Даже по городу я ходил в MMA-евской одежде, я хотел, чтобы люди видели, что я занимаюсь. Не потому что я хотел показать «вот, смотрите, я сильный». Нет. Я хотел показывать именно свой образ жизни».

Четкого перехода из любителей в профессионалы не было, а было насыщенное совмещение:

«По любителям я выступал каждый месяц, а по «профикам» у нас были турниры, которые назывались Dogfight. Я был уже хорошо знаком с организаторами, тренировался с их бойцами, а мой тренер у них выступал».

Кирилл побывал на двух турнирах Dogfight – №7 и №8, где выступал его тренер. Одно из шоу проходило на теннисной арене с 5-6 тысячами болельщиков на трибунах. Это произвело сильное впечатление на молодого бойца, который уже видел себя в эпицентре событий:

«Мне самому захотелось выступить. Я представил себя внутри ринга, клеток тогда еще не было, представлял, как я после победы говорю в микрофон. У этого организатора были еще турниры по любителям Dogfight interclub. Я попросил тренера договориться. И на одном из них я вышел против пацана, у которого было уже 4 любительских боя, и буквально за 30-40 секунд задушил его треугольником. После чего сказал тренеру, что больше мне любителей не надо, они мне неинтересны, подавай мне профессионалов. Он начал говорить, что я еще слишком молодой и сырой [18 лет], что прошел только год со старта тренировок. Его можно было понять».

Тем не менее, случай и тут сыграл за Медведовского, он смог попасть на большой по меркам Израиля профессиональный турнир:

«Мне не хотели давать бой на турнир Dogfight №9, но где-то за месяц до соревнований у одного из бойцов слетел бой, и я сказал, что готов с ним выйти. Мне сказали «ладно». Тот парень тоже оказался дебютантом, хотя у него было много боев по любителям и в Израиле его все считали фаворитом. Нам устроили дебютный бой. Многие меня отговаривали, мол, что соперник очень тяжелый для меня. Тем не менее, я вышел, выиграл у него все три раунда, мог закончить досрочно, но мне просто не хватило опыта. На второй бой я вышел точно также, мне предложили соперника, у которого уже было 2 боя с очень сильными соперниками по «профикам». Он был уже тем спортсменом, который гонял много веса. Я весил 61-63 кг максимум. Меня опять все очень отговаривали от этого боя. Бой прошел очень тяжело: первый раунд я проиграл по очкам, потому что не ожидал от него такой борьбы. В начале второго раунда он сломал мне нос, у меня началось кровотечение, но мне было некуда отступать. В том бою даже комментаторы говорили, что этому пацану нечего терять, он идет до конца. Я просто дрался с ним, дрался-дрался. В итоге я выиграл второй раунд, мне чуть-чуть не хватило, чтобы финишировать его, но в третьем я его все-таки выиграл добиванием. Сел на маунт и добил его. Потом уже организаторы увидели во мне будущую звезду и начали уже меня раскручивать. Начали привозить мне соперников из-за границы. Первым был литовец Рамунас Тимофейевас, я его знатно побил, потом задушил в первом раунде».

Позже со мной связались какие-то чеченские организаторы, сказали, что есть бой в Австрии, месяц на подготовку. Дали мне пацана, у которого 6-4 или что-то около того, а у меня 3-0, то есть, он опытнее и такой здоровый оказался венгр. Опять меня начали отговаривать, как обычно. Но я согласился и полетел. На тот момент у меня уже была травма спины, и я гонял вес в 61. Нужно было согнать 4 кг, первый раз я так гонял: прилетел утром, а к полудню нужно было согнать 4 кг. На тот момент карьеры это было довольно тяжело, но потом я намного больше гонял. Я вышел, меня освистали. Было очень много мусульманской публики, а я вышел под флаг Израиля, еще и под молитвенную песню. Меня освистал весь стадион. Опять же я выиграл в первом раунде. Там я уже начал понимать, что шаг-два до UFC. Потом было еще пару легких боев. У меня был рекорд 6-0.

В 2015 Медведовский насобирал $3000, спонсоры помогли ему с билетом и, как поступают многие бойцы, он улетел жить в Таиланд.

На эти деньги Кирилл протянул в Таиланде почти 8 месяцев. Там он выступал, тренировался сам и тренировал других. Одной рукой даже успел снять блог о своей жизни в 8 частях, вот одна из них:

Можно сказать, я жил только в зале. Я там набрал такую бешенную форму! Но на тот момент у меня не было менеджера. По сути это был тот момент, который привел меня к моей нынешней работе. У меня не было того человека, который бы двигал меня и строил мне правильную карьеру. Я бросался на любой бой. Выходил по «профикам» по тайскому боксу в Таиланде драться и так далее. Я просто был очень голоден до боев.

У меня было почти полтора года простоя, когда мне один из менеджеров на тот момент еще ACB предложил контракт. Я тогда выступал в 61 кг, а он мне предложил гонять в 57, убедил, что у меня получится. И, наверное, здесь произошла моя самая большая ошибка в карьере. Я повелся на человека, который мне подсел на уши. Он хотел чисто заработать денег на мне. Мы подписали контракт. На первый же бой я полетел в Питер без тренера, без кого-либо. Я прилетел, пошел гонять вес. Мне нужно было с 66 кг согнать в 57 кг. Я за сутки согнал до 57,7, больше не смог – чуть не умер в саунах этих. Короче, меня оштрафовали на 20% от гонорара, дали желтую карточку и мне надо было выигрывать этот бой только досрочно. Плюс ко всему этому – я не восстановился. У меня просто не было тренера, который поставил бы мне капельницу. Мой менеджер не заботился обо мне. Он вместо моего тренера взял с собой свою жену, чтобы она с ним в Питере отдохнула. Короче, все это привело к моему первому поражению. Поражение было от парня, который сейчас #3 в рейтингах UFC по 57 кг – Аскар Аскаров. Я с ним провел три тяжелейших раунда. Он меня задушил буквально за минуту до конца третьего раунда. У нас был хороший бой.

Аскар Аскаров

После этого я поехал, подрался в Китай, там меня засудили. Они, правда, пообещали этот результат не вносить, так как им для телевиденья нужна была победа своего бойца. Это был Kunlun Fight, они там продают на 60-70 миллионов долларов трансляций у себя в стране. Они сказали: «Нам надо сделать так, чтобы выиграл китаец». Мы закончили бой, и я реально его выиграл в одну калитку, все три раунда забрал под себя, но все равно победу раздельным решением отдали ему. Ничего, я не расстроился. Для меня это опять-таки был опыт.

Был у Кирилла бой и в Украине, в рамках вечера, который организовывали Real Fight Promotion. Достойной оппозиции Медведовский не получил, нокаутировав своего соперника за 27 секунд. Следующий бой был в Чечне, Кирилл его проиграл решением судей, а потом судьба свела его с Bellator.

Bellator решили провести турнир в Израиле. Они начали искать звездных парней в Израиле, ведь им нужно было собирать стадион, нужна была публика. Мне предложили контракт. Довольно хороший контракт. И на первый же бой я «попал под танк», под Георгия Караханяна. На тот момент он уже был чемпионом WSOF, это был бешеный пацан с рекордом 23-4, когда он со мной выходил. У меня – 7-3. Но опять же я этот бой принял, меня не страшило, кто он и чем дышит. Я принял этот бой в 66 кг, мне вообще не нужно было гонять вес туда. Я вышел и начал драться. До этого я получил травму, которая, к сожалению, вернулась в бою. У меня надорвались междулопаточные мышцы на спине. Бой закончился ТКО – я не смог продолжать поединок.

Георгий Караханян

Несмотря на поражение, Медведовский получил хорошее предложение от Bellator – два контракта: основной (на 2 боя), а второй – обязующий его выступать по всем турнирам Bellator в Израиле. Из четырех боев Кирилл три проиграл, проведя между ними еще один бой в ACB.

К тому моменту я уже потерял интерес и тот азарт, который двигал меня раньше. У меня уже была семья, была маленькая дочка. У меня не было желания так тяжело тренироваться, и уже тогда я начал заниматься менеджерской деятельностью.

Уже в 2017 году Кирилл организовал первый бой для своего друга:

Я был на Шри-Ланке, отдыхал после боя с пацаном из команды Конора – Джеймсом Галлахером, мне позвонили по WhatsApp друзья из Москвы, сказали, что им срочно нужен боец на замену через три дня. Я позвонил своему другу, говорю: «Хочешь выйти? 10% – мои» (смеется). Так вот и началась моя менеджерская деятельность. Потихоньку я начал больше смотреть в этом направлении, мне это очень понравилось, у меня есть очень много связей, я успел полетать по миру, познакомиться с кучей людей именно в этой сфере. Потом я уже начал вести молодых бойцов, через меня прошло очень много пацанов. Был у меня, например, такой парень, с которым мы сейчас разорвали контракт, Тофик Мусаев. Он был чемпионом Rizin. Было очень много ребят, которые со мной до сих пор работают.

Как принято говорить в суеверном мире спорта, свой «крайний» бой Кирилл провел в 2021 году, но сам Медведовский уже уверенно говорит «последний», а не «крайний».

Я был в отпуске, в Египте, и не был готов к нему. Сейчас я уже не тренируюсь как профессионал. Этот бой был уже ради моей менеджерской карьеры, чтобы наладить отношения с организацией, которую я выручил, выйдя на замену, согнав 9 кг за неделю. Съездил, подрался, особо ничего показать не смог, это был уже не бой. Поэтому сейчас я уже не боец. Тренер? Только для себя. Я тренирую от души, но не собираюсь становиться профессиональным тренером. На данный момент я – менеджер.

Такой вот насыщенный и извилистый жизненный путь от мальчика из Артемовска, который дрался на улицах, до генерального менеджера прогрессивной промоутерской компании, у которого куча отличных связей по всему миру. И все это вместилось в 28 лет жизни.