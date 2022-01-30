Экс-боец UFC назвал Дэйну Уайта сутенером

Дэйна Уайт / Фото: UFC

Экс-претендент на пояс UFC в легком весе Грэй Мейнард (13-7-1) в Twitter сравнил президента промоушна Дэйну Уайта с сутенером.



Отметим, что Мейнард выступал в UFC с 2007 по 2018 год.

Я не жду, что вы поймете мой опыт работы с UFC. Но я клянусь, что после моего первого титульного боя, когда промоушен гарантировал мне гонорар лишь в размере 26 тысяч долларов, я начал искать другие способы заработка, поскольку реальность бьет со всего размаха».