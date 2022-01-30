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Экс-боец UFC назвал Дэйну Уайта сутенером

Мейнард уверен, что в промоушене обдирают бойцов
MMA
10:58
Экс-боец UFC назвал Дэйну Уайта сутенером
Дэйна Уайт / Фото: UFC

Экс-претендент на пояс UFC в легком весе Грэй Мейнард (13-7-1) в Twitter сравнил президента промоушна Дэйну Уайта с сутенером.

Отметим, что Мейнард выступал в UFC с 2007 по 2018 год.

«Он делал деньги на том, что я проливал кровь и пот, и он платил мне чертовы копейки. Он до сих пор зарабатывает на том, что многие мои бои крутят в повторе. Я был на вершине пъедестала, поскольку надрывал задницу с 3-х лет, когда начал заниматься борьбой. Дэйна – это просто сутенёр, забирающий большую часть наших денег.

Я не жду, что вы поймете мой опыт работы с UFC. Но я клянусь, что после моего первого титульного боя, когда промоушен гарантировал мне гонорар лишь в размере 26 тысяч долларов, я начал искать другие способы заработка, поскольку реальность бьет со всего размаха».

Напомним, ранее блогер Джейк Пол заявил, что Уайт не хочет платить бойцам.
Карен Агабекян
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Дэйна Уайт

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