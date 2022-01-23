Экс-боец UFC погиб после поножовщины в бразильском баре

Полиция уже завела дело и расследует убийство

Майкель Фалькао / фото - Bloody Elbow

Бывший боец UFC и победитель Гран-при Bellator Майкель Фалькао был убит в воскресенье утром в своем родном городе Пелотас, Бразилия. Об этом сообщает портал MMAFighting, ссылаясь на местные источники.

В воскресенье, 23-го января, около трех часов ночи Фалькао был доставлен в больницу из бара с несколькими ножевыми ранениями в живот. В течение нескольких часов врачи сражались за жизнь бывшего бойца смешанных единоборств, но спасти его не смогли. Полиция уже расследует это дело.

За свою карьеру Фалькао успел выступить в UFC (один победный бой в 2010 году – прим.) и выиграл Гран-при Bellator в среднем весе. В последний раз 40-летний Фалькао дрался в декабре 2019-го, проиграв сабмишном Сергею Романову.

Напомним, Хабиб позвал Джейка Пола в свой промоушен.