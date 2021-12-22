Злорадствовал? Джон Джонс прокомментировал арест Соннена
Экс-боец UFC: Соннен избил пьяных людей, оскорбивших его жену
Брендан Шауб рассказал из-за чего на самом деле произошел конфликт
16:48
Чейл Соннен и его супруга / Фото: Extra TV
Экс-боец UFC и телеведущий Брэндон Шауб
рассказал детали инцидента, из-за которого Чейла Соннена арестовала полиция,
«Я думаю, то, что сделал Чейл, только добавит еще больше к его легендарности. Он защищал свою жену. И для того болвана, которого полностью уничтожил Соннен: «Ты заслужил это, чувак. Это то, что ты должен был получить.
Вот что произошло. Соннен был там со своей женой, а его жена – прекрасная женщина. И какой-то пьяный парень со своей девушкой начал говорить непристойные вещи жене Чейла прямо перед ним. Что же, если ты играешь в тупые игры, то получаешь тупые призы. Ты делаешь это перед лицом одного из крутейших мужчин на планете и после этого будут последствия».
Напомним, в полиции заявили, что Соннен побил пятерых людей.
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