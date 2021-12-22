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03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Экс-боец UFC: Соннен избил пьяных людей, оскорбивших его жену

Брендан Шауб рассказал из-за чего на самом деле произошел конфликт

MMA
16:48
Экс-боец UFC: Соннен избил пьяных людей, оскорбивших его жену
Чейл Соннен и его супруга / Фото: Extra TV

Экс-боец UFC и телеведущий Брэндон Шауб рассказал детали инцидента, из-за которого Чейла Соннена арестовала полиция,

«Я думаю, то, что сделал Чейл, только добавит еще больше к его легендарности. Он защищал свою жену. И для того болвана, которого полностью уничтожил Соннен: «Ты заслужил это, чувак. Это то, что ты должен был получить.

Вот что произошло. Соннен был там со своей женой, а его жена – прекрасная женщина. И какой-то пьяный парень со своей девушкой начал говорить непристойные вещи жене Чейла прямо перед ним. Что же, если ты играешь в тупые игры, то получаешь тупые призы. Ты делаешь это перед лицом одного из крутейших мужчин на планете и после этого будут последствия».

Напомним, в полиции заявили, что Соннен побил пятерых людей.

Карен Агабекян
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