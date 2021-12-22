Экс-боец UFC: Соннен избил пьяных людей, оскорбивших его жену

Чейл Соннен и его супруга / Фото: Extra TV

Экс-боец UFC и телеведущий Брэндон Шауб рассказал детали инцидента, из-за которого Чейла Соннена арестовала полиция,



Вот что произошло. Соннен был там со своей женой, а его жена – прекрасная женщина. И какой-то пьяный парень со своей девушкой начал говорить непристойные вещи жене Чейла прямо перед ним. Что же, если ты играешь в тупые игры, то получаешь тупые призы. Ты делаешь это перед лицом одного из крутейших мужчин на планете и после этого будут последствия».