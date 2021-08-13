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Экс-чемпион Bellator: «Амосов очень сильный чемпион, его нельзя недооценивать»

Андрей Корешков поддерживает общение с украинским полусредневесом
MMA
13:41
Экс-чемпион Bellator: «Амосов очень сильный чемпион, его нельзя недооценивать»
Андрей Корешков / Фото - sport.bigmir.net
Бывший чемпион Bellator в полусреднем дивизионе, российский боец Андрей Корешков (22-4) в интервью sports.yahoo.com рассказал, как относиться к действующему чемпиону американского промоушена в полусреднем весе украинцу Ярославу Амосову (26-0).

«Да, конечно, я знаю Ярослава Амосова. Я следил за его карьерой и смотрел его бои. Мы общаемся через Instagram, всегда поздравляем друг друга с победами. Что я могу сказать о нем, так это то, что он очень сильный боец. Очень сильный чемпион. В своем последнем бою, против бывшего чемпиона Дугласа Лимы, он показал свой уровень. Это соперник, которого нельзя недооценивать».


Напомним, что Амосов завоевал чемпионский титул Bellator 11 июня на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в главном событии турнира Bellator 260, единогласным решением судей победив бразильца Дугласа Лиму.

В Bellator обновили рейтинги лучших бойцов независимо от весовой категории. Амосов – на 5-й строчке.


Владимир Кириченко
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Андрей Корешков Ярослав Амосов

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