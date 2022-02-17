Сехудо: «Я уверен, что Чимаев легко победит Адесанью»
Экс-чемпион Bellator: «Чимаев немного себя переоценивает»
Корешков высказался о потенциальное бое Хамзата и Адесаньи
17 февраля 15:58
Хамзат Чимаев / Фото: UFC
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков в комментарии YouTube-канала РБ Спорт: Единоборства высказался о Хамзате Чимаеве.
«Надо посмотреть будущие бои Чимаева, проверить, как он будет драться с другими бойцами. Пока он дрался с удобными соперниками – с дилетантами, я так скажу.
Адесанья, конечно, боец другого уровня, другого веса. Чимаев говорил, что у него нулевая борьба, но Йоэль Ромеро, к примеру, ни разу не смог его бросить или повалить. Роберт Уиттакер валил – тот сразу вставал. Поэтому мне кажется, что Чимаев немного себя переоценивает».
Напомним, ранее Чимаев обещал убить Адесанью.
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