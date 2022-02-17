Экс-чемпион Bellator: «Чимаев немного себя переоценивает»

Хамзат Чимаев / Фото: UFC

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков в комментарии YouTube-канала РБ Спорт: Единоборства высказался о Хамзате Чимаеве.



Адесанья, конечно, боец другого уровня, другого веса. Чимаев говорил, что у него нулевая борьба, но Йоэль Ромеро, к примеру, ни разу не смог его бросить или повалить. Роберт Уиттакер валил – тот сразу вставал. Поэтому мне кажется, что Чимаев немного себя переоценивает».