Экс-чемпион Bellator: «У Амосова есть преимущество в борьбе над Усманом»

Ярослав Амосов / Фото: Bellator

Бывший чемпион Bellator в полусреднем вес Андрей Корешков (24-4) в интервью Youtube каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» рассказла о гипотетическом поединке действующего обладателя титула промоушена Ярослава Амосова (26-0) против чемпиона UFC в аналогичной весовой категории Камару Усмана (19-1):



Понятно, что у Усмана есть хорошее преимущество: он очень большой и крепкий. Все-таки удары в стойке у него намного посерьезнее, чем у Амосова. У Ярослава только борьба. Тяжело, но я думаю, что у Амосова есть шансы.

Усман сильно прибавил в стойке. У него физуха мощная и за счет этого получаются такие увесистые удары.