Корешков: «Все мои знакомые, тренировавшиеся с Амосовым, отмечают его феноменальную борьбу»
Экс-чемпион Bellator: «У Амосова есть преимущество в борьбе над Усманом»
Коршеков поделился мнением о возможном поединке чемпионов разных промоушенов
16:43
Ярослав Амосов / Фото: Bellator
Бывший чемпион Bellator в полусреднем вес Андрей Корешков (24-4) в интервью Youtube каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс» рассказла о гипотетическом поединке действующего обладателя титула промоушена Ярослава Амосова (26-0) против чемпиона UFC в аналогичной весовой категории Камару Усмана (19-1):
Сможет ли Амосов дать конкурентный бой Камару Усману? Я думаю, сможет. У него есть хорошие качества – это борьба, выносливость, и, в принципе, тактика. Я не думаю, что Камару Усман сможет удивить Амосова своей борьбой. Как правило, Ярик всех удивляет. Тоже спорный момент, мне тяжело оценивать их, потому что я ни с кем из них не работал.
Понятно, что у Усмана есть хорошее преимущество: он очень большой и крепкий. Все-таки удары в стойке у него намного посерьезнее, чем у Амосова. У Ярослава только борьба. Тяжело, но я думаю, что у Амосова есть шансы.
Усман сильно прибавил в стойке. У него физуха мощная и за счет этого получаются такие увесистые удары.
Напомним, что Хабиб Нурмагомедов назвал Усмана лучшим бойцом современности.
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