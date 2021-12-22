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Экс-чемпион Glory свой следующий бой в UFC может провести против своего соотечественника
Бразилец является обидчиком Адесаньи в кикбоксинге
11:02
Алекс Перейра / Фото - talksportТитулованный бразильский кикбоксер Алекс Перейра (4-1) свой следующий поединок проведет против экс-чемпиона М-1 Бруно Силвы (22-6).
UFC пока официально не подтверждает бой, но ожидается, что противостояние в среднем дивизионе состоится 12 марта. Об этом сообщает MMA Fighting.
Перейра является экс-чемпионом Glory в двух дивизионах. По правилам кикбоксинга он дважды побеждал действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью. В дебютном поединке в UFC Алекс ударом коленом нокаутировал Андреаса Михайлидиса.
Силва – экс-чемпион М-1. В UFC провел три боя, во всех одержав победы нокаутами.
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