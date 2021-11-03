Федор Емельяненко узнал дату своего следующего боя. Среди возможных соперников – Дос Сантос и Оверим
Экс-чемпион UFC продолжит карьеру в боксе. Он уже бросил вызов Джошуа, Уайлдеру и Фьюри
Ветеран ММА готов начать все с чистого листа
11:23
Джуниор Дос Сантос / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе бразильский ветеран Джуниор Дос Сантос (21-8) заключил соглашение с промоутерской компанией S-Jam Boxing, и будет выступать по правилам профессионального бокса. Об этом сообщил сам боец, опубликовав пост на своем аккаунте в Twitter.
«Если я говорю, давайте боксировать, то совершенно не шучу. Теперь я часть S-Jam Boxing».
Также на официальной странице S-Jam Boxing в Twitter было опубликовано промо-видео с заявлением Джуниора, в котором он бросил вызов Энтони Джошуа, Деонтею Уайлдеру и Тайсону Фьюри.
«Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, однажды я буду драться с этими парнями и побью их».
Напомним, что Дос Сантос выступал в UFC с 2008 года. С 12 ноября 2011 года по 29 декабря 2012 бразилец был чемпионом организации в тяжелой весовой категории. Последние четыре поединка бразилец проиграл нокаутом.
Ранее Дос Сантос назвал причину своего увольнения из UFC.
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