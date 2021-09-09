Экс-чемпион UFC Тактаров в 54 года готов вернуться и подраться с Нганну

Но ветеран требует выполнить перед ним ряд условий





Олег Тактаров / Фото: Инстаграм

Победитель турнира UFC 6 в 1995 году 54-летний ветеран Олег Тактаров (17-5) в Instagram назвал свои условия для поединка с действующим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3).



«Если бы мне из UFC позвонили и сказали бы – Олег Николаевич, вот вам бой, по старым правилам, без времени, без остановок, вот вам деньги на подготовку, деньги за бой, и вот вам наш боец Нганну, то я бы с удовольствием подготовился. Мне где-то шесть месяцев нужно было бы, чтобы минут через 15-18 ему что-нибудь отломать. Потом я бы, наверное, восстанавливался полгода, но думаю, что смог бы подготовиться»

Напомним, Тактаров провел свой последний бой в апреле 2008 года, выиграв у Марка Керра. За свою карьеру россиянин одержал 14 побед болевыми и удушающими приемами.

Отметим, что сейчас идут переговоры об организации поединка Тактарова со скандальным Джефом Монсоном.