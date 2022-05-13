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Екс-чемпіон UFC: «Я б побився з путіним – показав йому його місце»
Блахович здивований силою українського народу
07:39
Фото: Instagram
Екс-чемпіон UFC у напівважкій вазі Ян Блахович заявив, що готовий самотужки розібратися з російський диктатором володимиром путіним. Слова поляка приводить New York Post:
Я б побився з Путіним. Зробив би те, чого бажає весь світ – показав би де його місце. Щодня ти прокидаєшся і перевіряєш, що трапилося в Україні.
Українці – молодці, вони роблять неймовірну роботу. Ніхто не очікував, що вони будуть захищатися так потужно. Росіяни вбивають дітей та жінок – вони вбивці, а не солдати. Сподіваюся, цьому безумству настане кінець.
Багато людей через війну втікають з України до Польші. Мій двоюрідний брат прийняв у себе вагітну біженку, яка мешкає у нього вдома. Скоро я переїду до будинку побільше і, можливо, також когось підселю.
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