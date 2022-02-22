Орловский вышел на второе место по количеству побед в истории UFC
Экс-чемпион UFC жаждет взять реванш у россиянина Харитонова
Белорусский тяжеловес встречался со своим визави 11 лет назад
17:58
Орловский и Харитонов / Фото - fighttimeЭкс-чемпион UFC в тяжелом дивизионе, белорусский боец Андрей Орловский (33-20) в интервью YouTube-каналу «Разрешите вас перебить» заявил, что в ближайшем будущем намерен провести второй поединок с российский ветераном ММА Сергеем Харитоновым (32-8).
«Да, я хочу встретиться с Сергеем, но он не в UFC, а в другой организации, которая чуть хуже. Он находится в Bellator, поэтому если появится возможность, то конечно. Но пока такой возможности нет».
«Помните, у него с кем-то случился конфликт, он подрался, а потом извинялся? Да, с Яндиевым. Мне не то что было жалко его, но это, как мне кажется, было некрасиво. Хотя, с другой стороны, я не знаю историю, подоплеку этого конфликта. Посмотрел – да... Как правило сказать? Не сочувствие и не сожаление, а неловкость из-за того, что произошло. Публичные люди, а потом что-то записывали. Непонятно откуда и каким образом появились все эти заявления».
В 2011 году Орловский проиграл Харитонову нокаутом в 1-м раунде в четвертьфинале Гран-При Strikeforce.
Напомним, Орловский вышел на второе место по количеству побед в UFC.
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