Томпсон назвал величайшего полусредневеса в истории
Экс-претендент на титул UFC не намерен завершать карьеру в ММА
Американский полусредневес отметил свою нынешнюю форму
11:21
Стивен Томпсон / Фото - mmamaniaБывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Стивен Томпсон (16-6-1) сообщил, что несмотря на два поражения подряд, не желает завершать спортивную карьеру.
Цитирует Томпсона bjpenn.com.
«Я думаю, что люди, которые уходят на пенсию, когда садятся на стул, они понимают, что пришло время повесить перчатки на гвоздь. Я имею в виду, что их тело ломает и болит. Когда я сажусь на стул, я чувствую себя прекрасно. Я хорошо себя чувствую. Я чувствую себя лучше, чем пять лет назад. Я просто не понимаю, почему некоторые люди говорят, что я должен уйти на пенсию».
Напомним, что Томпсон последние два поединка провел против бразильца Гилберта Бернса и американца Белала Мухаммада, и в обоих вышел с октагона поверженным.
Ранее Томпсон назвал величайшего бойца в истории своего дивизиона.
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