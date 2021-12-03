Нуньес жестко избила Спенсер
Экс-претендентка на титул UFC Спенсер объявила о завершении карьеры в ММА
Последний поединок канадка провела в ноябре этого года
14:12
Фелиция Спенсер / Фото - UFCПредставительница полулегкого дивизиона UFC, 31-летняя канадка Фелиция Спенсер (9-3) сообщила, что завершает спортивную карьеру.
Цитирует спортсменку MMA Junkie.
«После 18 поединков, некоторые из которых были крайне ожесточенными, я в глубине души понимаю, что еще несколько таких схваток могут потом очень негативно сказаться на моем мозге. В бойцовском бизнесе нет никаких гарантий, и я уже демонстрировала, что в клетке я бьюсь до последнего. Так что мне необходимо обезопасить себя, и лучший способ это сделать – просто не выходить в октагон. Я переживаю о том, что будет со мной и моей семьей через 25 лет».
В 2020 году Спенсер выходила на титульный поединок, однако уступила единогласным решением судей бразильянке Аманде Нуньес.
Последним поединком Спенсер в UFC был бой против Лии Летсон: в ноябре этого года канадка нокаутировала оппонентку в 3-м раунде.
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