Результаты турнира Bellator 274. Бывший соперник Амосова выиграл у Неймана Грейси
Экс-соперник Амосова намерен отобрать титул Bellator у украинца
Американец требует реванша с лидером полусреднего дивизиона
11:58
Сторли и Амосов / Фото - bloodyelbowАмериканский полусредневес Bellator Логан Сторли (13-1) после победы над бразильцем Нейманом Грейси (11-3) заявил, что намерен взять реванш у чемпиона Bellator в этом же дивизионе украинца Ярослава Амосова (26-0).
Цитирует Сторли mmajunkie.usatoday.com.
«Я хочу титульный бой, так как только что победил парня, который занимает четвертую строчку рейтинга. Я дрался с нынешним чемпионом и уступил раздельным решением судей. Тогда наш поединок длился всего три раунда и в последней пятиминутке у него были проблемы.
«Сейчас я набрался опыта и стал сильнее. Поэтому я хочу титульный бой. Думаю, многие хотели бы, чтобы я поборолся за титул, особенно если моим соперником станет Амосов. Большое уважение Ярославу, но я заберу у него пояс».
«Наш первый поединок длился пятнадцать минут. Тогда мы потратили много сил в первых раундах, но у меня не было уверенности, которая есть сейчас. Дайте мне титульный бой».
Напомним, что Сторли и Грейси провели поединок 19 февраля на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, штат Коннектикут, США, в главном событии турнира Bellator 274. Сторли победил своего оппонента единогласным решением судей.
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