Экс-соперник Амосова против представителя клана Грейси. Представлен файт-кард турнира Bellator 274
19 февраля в Анкасвилле (США) состоится турнир Bellator 274, в главном поединке которого сойдутся топовые полусредневесы Нейман Грейси
(11-2) и Логан Сторли (12-1).
Отметим, что для Сторли это будет второй поединок после поражения Ярославу Амосову.
Нейман Грейси - Логан Сторли
Андрей Корешков - Ченс Ренкаунтри
Георгий Караханян - Адам Пикколотти
Дэвион Франклин - Саид Соума
Ник Браун - Мэндел Нэйлло
Джейлон Бэйтс - Крис Дисонелл
Авив Гозали - Бобби Кинг
ДиАнна Беннетт - Джастин Киш
Брэндон Белл - Бреннан Уорд
Коди Херберт - Джордан Ньюман
Джастин Монтальво - Кори Сэмюэлс
Исайя Хокит - Теодор Макука
Джонатан ДиЛоренцо - Орландо Мендоса
Напомним, ранее Амосов рассказал о возможном переходе из Bellator в UFC.
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