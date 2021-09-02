Экс-соперник Пола уверен, что судьи ошиблись в бою Джейка против Вудли

Аскрен и Пол / фото - MMA Fighting

Боец смешанных единоборств Бен Аскрен прокомментировал результаты боя блогера Джейка Пола и своего коллеги Тайрона Вудли.

Американец уверен, что судьи допустили ошибку и неправильно присудили победу. Слова Бена приводит SportsKeeda.

Тайрон был агрессивнее, он преследовал своего соперника и наносил эффективные удары. Джейк тоже старался, но не был эффективным.

Я бы, как и фанаты, хотел, чтобы Вудли отрубил Полу голову, но этого не случилось. Теперь точно можно сказать, что Джейк Пол не очень хорош в боксе, даже несмотря на то, что он победил меня нокаутом.

Думаю, Тайрон и Джейк снова подерутся. Я общался с Полом, и он готов признать, что ему будет тяжело в бою против чемпиона мира по боксу. Такой бой точно не сложился бы для него удачно.

Так что самый резонный боя для него — это реванш с Тайроном».