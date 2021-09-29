Петр Ян поборется за титул временного чемпиона в бою с Сандхагеном на UFC 267
Экс-украинец Олейник проведет бой с Харди
Оба бойца идут на серии поражений
09:24
Харди и Олейник
Российский 44-летний тяжеловес Алексей Олейник (59-16-1) проведет поединок против 33-летнего бывшего футболиста НФЛ Грега Харди (7-4).
Бой состоится 22 января 2022 года на турнире UFC 270 в Лас-Вегасе.
Харди потерпел досрочные поражения в своих двух последних боях с Марчином Тыбурой и Таем Туивасой.
У Олейника серия из трех поражений Деррику Льюису, Крису Докосу и Сергею Спиваку.
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