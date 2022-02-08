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Экс-ветерана UFC госпитализировали из-за коронавируса
Крис Либен сейчас находится в больнице и сильным кашлем и отдышкой
17:26
Крис Либен / Фото: FanSided
41-летний экс-боец UFC Крис Либен (22-12) в Instagram заявил, что его госпитализировали из-за последствий коронавируса.
«Я в больнице с прошлого вторника. Меня госпитализировали. Положили в больницу из-за кашля и одышки, развившихся после COVID. Я не из тех, кто жалуется всему миру, но если вы не видели меня в зале или где-то поблизости, то только по этой причине.
Возможно вы подарите мне положительные эмоции, поскольку я больше ничего не хочу говорить до тех пор, пока мы точно не узнаем что со мной происходит».
41-летний Либен в MMA провел последний бой в декабре 2013 года, проиграв в UFC Юрайе Холлу.
Напомним, в Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу.