Экс-ветерана UFC госпитализировали из-за коронавируса

Крис Либен сейчас находится в больнице и сильным кашлем и отдышкой

Крис Либен / Фото: FanSided

41-летний экс-боец UFC Крис Либен (22-12) в Instagram заявил, что его госпитализировали из-за последствий коронавируса.



«Я в больнице с прошлого вторника. Меня госпитализировали. Положили в больницу из-за кашля и одышки, развившихся после COVID. Я не из тех, кто жалуется всему миру, но если вы не видели меня в зале или где-то поблизости, то только по этой причине. Возможно вы подарите мне положительные эмоции, поскольку я больше ничего не хочу говорить до тех пор, пока мы точно не узнаем что со мной происходит».

41-летний Либен в MMA провел последний бой в декабре 2013 года, проиграв в UFC Юрайе Холлу.

Напомним, в Бельгии из-за COVID-19 умер выступавший против вакцинации чемпион мира по кикбоксингу.