Александр Емельяненко: «Мне бы хотелось увидеть бой Бетербиева с кем-то по-настоящему именитым»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Александр прокомментировал рекомендации Министерства молодежи и спорта Украины по поводу фото с россиянами
18:45
Александр Емельяненко / ФОТО: vseprosport.ru
Российский тяжеловес MMA Александр Емельяненко прокомментировал рекомендации украинским спортсменам не приближаться к российским во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«Это уже провокация со стороны Украины. Непонятно, для чего это делается. Причем это делается со всех сторон: не только по телевизору, но и на спортивной арене. Для чего в спорт лезть? Когда политику начинают пихать, это может отвлекать самих украинских спортсменов. Хотя кого-то, может, и поддержит.
Да, я не делю россиян, украинцев и белорусов на наших и ваших. Все мы одно постсоветское пространство».
Напомним, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены получили рекомендации по поводу фото с россиянами.
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