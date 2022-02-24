Состоялась дебютная дуэль взглядов перед поединком Александр Емельяненко – Джефф Монсон
Емельяненко-младший не оставил шансов Монсону в кулачном поединке
Бой прошел всю дистанцию
07:41
Александр Емельяненко и Джефф Монсон / Фото - championatВ рамках ивента Hardcore FC состоялся бой на голых кулаках между скандальным российским тяжеловесом Александром Емельяненко (28-8-1) и ветераном ММА Джеффом Монсоном (60-26-1).
В первом раунде полное преимущество было за Емельяненко-младшим, Монсон практически ничем не мог ответить на атаки соперника.
Во втором и третьем раундах Александр сбавил обороты, однако у американца ничего не получалось в атаке. В итоге бой продлился все отведенное время, и судьи единогласны отдали победу россиянину.
Свой последний бой в ММА 40-летний Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу сабмишеном в первом раунде.
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