44-летний Федор Емельяненко вскоре получит следующего соперника в Bellator
Емельяненко утверждает, что Хабиб подбирает себе слабых соперников
Александр считает, что если он бойцов не знает, то они легкие
17 мая 22:55
Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс
Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) высказался по поводу высказываний Рамзана Кадырова о Хабибе Нурмагомедове.
«Если посмотреть, Хабиб всегда дерется не со сложными бойцами, а с легкими. Так выбирает себе. У него был один сложный соперник: Конор Макгрегор. И тот чуть переоценил себя.
А остальные бойцы – вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз – неизвестно.
Возможен ли бой с Чимаевым? Думаю, он не пойдет на это. У него хитрый контракт с UFC, по которому он еще три года после ухода из организации не может нигде драться».
Напомним, ранее за Хабиба заступился средневес Магомед Исмаилов.
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