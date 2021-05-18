Емельяненко утверждает, что Хабиб подбирает себе слабых соперников

Александр Емельяненко / Фото: Спорт-Экспресс

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) высказался по поводу высказываний Рамзана Кадырова о Хабибе Нурмагомедове.



А остальные бойцы – вообще неизвестные. С кем он дрался, где? Об этом никто не знает. Знают про 29-0, а кого побеждал эти 29 раз – неизвестно.

Возможен ли бой с Чимаевым? Думаю, он не пойдет на это. У него хитрый контракт с UFC, по которому он еще три года после ухода из организации не может нигде драться».