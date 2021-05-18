Емельяненко уверен, что Хабиб еще вернется в MMA из-за денег

Александр думает, что «Орел» рано завершил карьеру

Александр Емельяненко / Фото: RCC

Скандальный российский тяжеловес Александр Емельяненко (28-8-1) уверен, что в будущем экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) вернется в MMA.



«Может ли Нурмагомедов вернуться в UFC? Может и, мне кажется, вернется. И деньги имеют свойство кончаться, и родственников у него много, и предложения заманчивые поступают. Форму набрать не очень сложно и долго, особенно если есть опыт и запас прочности. Зачем он дрался? Чтобы получить тарелку и уйти с ринга? Нет, чтобы отстаивать ее. Хабиб молодой. Он точно начинал заниматься по нашим с братом видео. Куда Нурмагомедов сейчас уходит, если мы еще деремся? Я себя молодым считаю в тяжелом весе, а он куда спешит завершать карьеру? Рановато».

Напомним, Емельяненко также заявил, что Нурмагомедов в течение карьеры подбирал себе легких соперников.