Эджейчик сообщила, что проведет бой с Вейли Жанг
Енджейчик проведет претендентский поединок с Вейли Жанг
Бывшая чемпионка UFC намерена вернуть себе титул
17:39
Йоанна Енджейчик и Вейли Жанг / Фото - UFCЭкс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик (16-4), которую из-за длительного простоя исключили из рейтинга промоушена, жаждет получить реванш с Вейли Жанг (21-3) и затем вернуть себе титул.
Цитирует польку mmajunkie.usatoday.com.
«Я вернусь и буду драться с претендентском бою. Вероятно, это будет Вейли Жанг. Не вижу другого варианта».
«Думала, что моей соперницей станет Карла Эспарза, но она будет драться за титул. Марина Родригес дерется в марте с Саяонань Янь. Так что остается вариант только с Чжан».
«После этого я хочу получить титульный бой. Дэйна Уайт предлагал мне сразу подраться за чемпионский пояс, но тогда бы мне пришлось сидеть без дела еще один год, а я хочу поскорее вернуться в октагон».
В марте 2020 года Енджейчик проиграла Жанг раздельным решением судей.
Ранее стало известно, что поединок между экс-претендентом на титул UFC Нэйтом Диасом (20-13) и звездным легковесом Дастином Порье (28-7) не состоится в начале 2022 года.
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