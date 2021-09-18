Энтони Джонсон и Серхио Петтис одерживают победы
Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина
Гран-при тяжеловесов промоушена лишилось одного из фаворитов
18 сентября 17:58
Энтони Джонсон / Фото - ringside24Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Энтони Джонсон (23-6), снялся с турнира Bellator 268 из-за болезни. Об этом сообщает MMAJUnkie.
Оппонентом Джонсона должен был стать российский чемпион промоушена Вадим Немков (11-2). Поединок должен был состояться в рамках полуфинала Гран-при Bellator.
В ближайшее время Bellator найдет нового соперника для Немкова.
Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон во 2-м раунде нокаутировал Жозе Аугусто.
Что касается Немкова, то он в апреле победил единогласным решением судей победил опытного американца Фила Дэвиса, защитив пояс и оформив выход в полуфинал Гран-при.
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