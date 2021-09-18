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Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина

Гран-при тяжеловесов промоушена лишилось одного из фаворитов


MMA
18 сентября 17:58
Энтони Джонсон не выйдет на поединок с Немковым. Bellator – в поисках нового соперника россиянина
Энтони Джонсон / Фото - ringside24
Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжелом дивизионе Энтони Джонсон (23-6), снялся с турнира Bellator 268 из-за болезни. Об этом сообщает MMAJUnkie

Оппонентом Джонсона должен был стать российский чемпион промоушена Вадим Немков (11-2). Поединок должен был состояться в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

В ближайшее время Bellator найдет нового соперника для Немкова.

Напомним, в четвертьфинальном поединке Гран-при Bellator Джонсон во 2-м раунде нокаутировал Жозе Аугусто.

Что касается Немкова, то он в апреле победил единогласным решением судей победил опытного американца Фила Дэвиса, защитив пояс и оформив выход в полуфинал Гран-при.

Владимир Кириченко
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Энтони Джонсон Вадим Немков

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