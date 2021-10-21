Нурмагомедов обратился к Исмаилову: «Всегда переживаю за тебя по-особенному»
Еще ничего не добился, а уже требует? Брат Хабиба недоволен своим следующим соперником
Россиянин считает, что заслуживает на большее
18:55
Усман Нурмагомедов / Фото: Bellator
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов публично заявил о своем недовольстве выбором соперника на турнир в Москве.
Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова подерется с финном Патриком Пиетилой.
«Я дерусь у себя дома и заслуживаю более именитого топового соперника, а они мне привели какого-то финна. Я уважаю его, но как бойцы мы с ним на разных уровнях, я это знаю. Они мне дали его и я согласился, и ничего не поделаешь. Надеюсь, что на следующем турнире будет топовый оппонент. Посмотрим».
Напомним, поединок Усмана Нурмагомедова с Пиеталлойсостоится 23 октября в Москве.