Потеря – о дебюте в UFC: «Скажу коротко: Я есть Шоу!»

Первый бой пройдет уже на UFC 272

Игорь Потеря / фото - Instagram бойца

25-летний украинский боец ММА Игорь «Дуэлист» Потеря (19-2) переходит в крупнейший промоушен по смешанным единоборствам – UFC.

Дебютный бой украинца в организации состоится 6 марта и пройдет в рамках 272-го номерного турнира UFC. Его соперником станет румынский полутяж Николае Негумерян (11-1).

Потеря рассказал, где он будет готовится к этому поединку, также о том, чего болельщикам ждать от его поединка.

«Что касается подготовки, планирую посетить известный на весь мир зал American Top Team, надеюсь, что буду там. Или как вариант – Xtreme Couture в Лас-Вегасе, плюс функциональная подготовка в UFC Performance Institute. Что ждать болельщикам в октагоне, скажу коротко: Я есть Шоу!»

Стоит отметить, что в ближайшее время еще один украинец дебютирует в UFC. Денис Бондарь (14–2) подерется с канадцем Малкольмомо Гордоном (13–5) на UFC Fight Night 201 в феврале.

Напомним, Биспинг назвал пятерку величайших тяжеловесов в истории UFC.