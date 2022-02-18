Адесанья: «Если Уиттакер выиграет несколько хороших побед, то, уверен, мы увидимся в будущем»
«Это будет июнь или июль». Исраэль Адесанья назвал имя своего следующего соперника
Чемпион среднего веса вернется в октагон уже летом
16:51
Исраэль Адесанья / фото - UFC
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) в интервью порталу MMA Hour назвал имя потенциального соперника и ориентировочную дату следующего боя.
«Джаред Каннонье будет следующим. Я просто хочу с ним сразиться. Думаю, он хороший боец. Я человек слова, он следующий. Каннонье, июнь или июль, мы с этим разберемся».
.@stylebender says Jared Cannonier is next, but he has "other plans" for Sean Strickland #TheMMAHour— MMAFighting.com (@MMAFighting) February 16, 2022
https://t.co/DrePFfh0ub pic.twitter.com/dwZWBU1XpJ
Напомним, Чэндлер раскритиковал победу Адесаньи над Уиттакером.
Комментарии 0