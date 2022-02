«Это будет июнь или июль». Исраэль Адесанья назвал имя своего следующего соперника

Исраэль Адесанья / фото - UFC

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) в интервью порталу MMA Hour назвал имя потенциального соперника и ориентировочную дату следующего боя.

.@stylebender says Jared Cannonier is next, but he has "other plans" for Sean Strickland #TheMMAHour



https://t.co/DrePFfh0ub pic.twitter.com/dwZWBU1XpJ