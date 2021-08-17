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Это было предсказуемо. Адесанья намерен провести поединок с Джоном Джонсом

Чемпион UFC с уверенностью заглядывает наперед

MMA
15:57
Это было предсказуемо. Адесанья намерен провести поединок с Джоном Джонсом
Исраэль Адесанья / Фото - mmafighting
Чемпион UFC в среднем дивизионе новозеландец Исраэль Адесанья (21-1) с уверенностью заявил, что проведет поединок против экс-обладателя промоушена в полутяжелом дивизионе Джона Джонса (26-1).

Цитирует Адесанью BJPenn.

«Я вижу, что это произойдет. На все 100%. Однажды мы будем драться. Я не знаю, где и как это произойдет. Я просто имею представление о том, что будет дальше. Посмотрим, поднимется ли он сначала в тяжелый дивизион».


Ранее стало известно, что реванш Адесанья – Уиттакер состоится не раньше 2022 года.
Владимир Кириченко
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Теги

Исраэль Адесанья Джон Джонс

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