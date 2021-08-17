Титульный реванш Адесанья – Уиттакер состоится не раньше 2022 года
Это было предсказуемо. Адесанья намерен провести поединок с Джоном Джонсом
Чемпион UFC с уверенностью заглядывает наперед
15:57
Исраэль Адесанья / Фото - mmafightingЧемпион UFC в среднем дивизионе новозеландец Исраэль Адесанья (21-1) с уверенностью заявил, что проведет поединок против экс-обладателя промоушена в полутяжелом дивизионе Джона Джонса (26-1).
Цитирует Адесанью BJPenn.
«Я вижу, что это произойдет. На все 100%. Однажды мы будем драться. Я не знаю, где и как это произойдет. Я просто имею представление о том, что будет дальше. Посмотрим, поднимется ли он сначала в тяжелый дивизион».
Ранее стало известно, что реванш Адесанья – Уиттакер состоится не раньше 2022 года.
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