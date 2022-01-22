Бриедис: «Джейк Пол родился в один день с Усиком и Али – это знак, что нам нужно подраться»
«Это последний раз, когда я говорю об этом парне». Дэйна Уайт – о возможном подписании контракта с Джейком Полом
Президент UFC поделился своим мнением о боксирующем блогере
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Дэйна Уайт / фото - Getty Images
Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу BJPenn высказался о боксирующем YouTube блогере Джейке Поле, а также рассказал о его возможном дебюте в промоушене.
«Дело совсем не в том, испытываю я уважение к Джейку или нет. Я даже не знаю этого парня. Знаете что? Я скажу вам, что это последний раз, когда я говорю об этом парне. У нас были разногласия, когда он обвинил меня в употреблении кокаина. После этого я сказал, что он употребляет стероиды и от него не последовало ответа. Он молчит. Так что пусть просто делает свое дело. Я сижу и спорю с парнем, с которым мы, вероятно, никогда не будем сотрудничать. Так какой смысл в том, чтобы тратить свое время на него?
Относительно того, выступит ли Пол в UFC, я не знаю, что вам ответить. Я не думаю, что это когда-либо произойдет. Но послушайте, я больше никогда не говорю – никогда. В сове время я даже не мог предположить, что Конор Макгрегор будет драться с Флойдом Мейвезером или, что я выставлю кого-то из своих парней против Мейвезера. Казалось, что в этом нет никакого смысла».
Напомним, Forbes посчитал, сколько заработал Джейк Пол в 2021 году.
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