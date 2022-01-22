«Это последний раз, когда я говорю об этом парне». Дэйна Уайт – о возможном подписании контракта с Джейком Полом

Дэйна Уайт / фото - Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт в интервью порталу BJPenn высказался о боксирующем YouTube блогере Джейке Поле, а также рассказал о его возможном дебюте в промоушене.

Относительно того, выступит ли Пол в UFC, я не знаю, что вам ответить. Я не думаю, что это когда-либо произойдет. Но послушайте, я больше никогда не говорю – никогда. В сове время я даже не мог предположить, что Конор Макгрегор будет драться с Флойдом Мейвезером или, что я выставлю кого-то из своих парней против Мейвезера. Казалось, что в этом нет никакого смысла».