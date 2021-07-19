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Это топы прошлого. У Махачева назвали потенциальных соперников

Бой Ислама может пройти в октябре

MMA
09:59
Это топы прошлого. У Махачева назвали потенциальных соперников
Ислам Махачев / Фото: usatoday.com

Менеджер российского легковеса Ислама Махачева (19-1) Ризван Магомедов высказался о том, когда и с кем мог бы подраться его подопечный.

«Свободными будут Дос Аньос и Фергюсон. В медийном плане было бы интересно подраться с Фергюсоном. Ислам вернется до конца года, возможно, в октябре».

Напомним, ранее Махачев уверенно победил бразильца Тиаго Мойзеса.

Источник: tass.ru Карен Агабекян
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Ризван Магомедов Ислам Махачев

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