Это топы прошлого. У Махачева назвали потенциальных соперников

Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on ESPN 26: Махачев – Мойзес
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Бой Ислама может пройти в октябре
09:59
Ислам Махачев / Фото: usatoday.com
Менеджер российского легковеса Ислама Махачева
(19-1) Ризван Магомедов высказался о том, когда и с кем мог бы подраться его подопечный.
«Свободными будут Дос Аньос и Фергюсон. В медийном плане было бы интересно подраться с Фергюсоном. Ислам вернется до конца года, возможно, в октябре».
Напомним, ранее Махачев уверенно победил бразильца Тиаго Мойзеса.
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