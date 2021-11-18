Этого стоило ожидать. Конор намекнул на четвертый поединок с Порье

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14:00
Конор Макгрегор и Дастин Порье / Фото - UFCБывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) высказался по поводу третьего поединка с Дастином Порье (28-6-1), который состоялся в июле этого года.
«У него болела голова, у меня – нога. Нельзя сказать, что его нога не была повреждена: я прилично отбил ему бедро. Чувствую, что мы еще не закончили. Это самый честный ответ, который я могу дать».
Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года. В 2021 году Макгрегор провел два боя против Дастина Порье – оба раза проиграл. Во втором поединке ирландец сломал ногу.
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