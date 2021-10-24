«Этот парень бьет чертовски тяжело». Первые слова Веттори после победы над Костой

Марвин Веттори / фото - MMA Fighting

24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей. Цитирует Веттори пресс-служба UFC.

Его работа ногами впечатлила меня. Коста бил со всей силы. Даже в клинче я чувствовал его вес. Он был большим и сильным, но я был готов. А когда я готов, никому со мной не справиться. Все же я бы сказал, что Пауло – гав*юк, потому что должен был сделать вес, это неуважительно ко всем нам. Но я смогу прикупить себе еще одни часики в коллекцию за его деньги. Я все равно одержал победу и горжусь этим.

Сейчас я просто хочу драться с лучшими. Я продолжаю развиваться, и пояс придет. Сейчас я не гонюсь бездумно за титулом, при этом, конечно, я хочу взять этот пояс. 100 процентов – это моя цель».