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«Этот парень бьет чертовски тяжело». Первые слова Веттори после победы над Костой

Итальянец – о победе над бразильским нокаутером
MMA
09:41
«Этот парень бьет чертовски тяжело». Первые слова Веттори после победы над Костой
Марвин Веттори / фото - MMA Fighting

24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей. Цитирует Веттори пресс-служба UFC.

«Я хотел его финишировать, но черт, этот парень бьет тяжело. Его удары ногами подразбили мне руки, но я хорошо отработал. Это очередной поучительный опыт для меня. Я знаю, что у меня самое большое сердце, самая большая воля к победе и когда дело доходит до четвертого и пятого раундов, никому не сравниться со мной. Люди говорили, будто Коста будет не готов, но я думаю, что это был трюк, он просто не хотел гонять вес, но при этом был хорошо подготовлен.

Его работа ногами впечатлила меня. Коста бил со всей силы. Даже в клинче я чувствовал его вес. Он был большим и сильным, но я был готов. А когда я готов, никому со мной не справиться. Все же я бы сказал, что Пауло – гав*юк, потому что должен был сделать вес, это неуважительно ко всем нам. Но я смогу прикупить себе еще одни часики в коллекцию за его деньги. Я все равно одержал победу и горжусь этим.

Сейчас я просто хочу драться с лучшими. Я продолжаю развиваться, и пояс придет. Сейчас я не гонюсь бездумно за титулом, при этом, конечно, я хочу взять этот пояс. 100 процентов – это моя цель».

Результаты всех боев UFC Fight Night 196.

Источник: FightNews Михаил Рыбак
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