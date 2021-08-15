Файт-кард турнира Bellator 265: Харитонов – Конго
20-го августа Су-Фолсе (США) состоится турнир Bellator 265, в главном событии которого российский ветеран тяжелого веса 40-летний Сергей Харитонов (31-8) сразится с 46-летним французом Чейком Конго (30-11-2 ММА).
Представляем файт-кард турнира:
Сергей Харитонов vs Чейк Конго;
Адам Борикс vs Джей Джей Уилсон;
Кит Ли vs Джорнел Луго;
Марсело Гольм vs Келвин Тиллер;
Данте Широ vs Логан Сторли;
Майк Хэмел vs Брайс Логан;
Кевин Шилдс vs Бэйли Скунфелдер;
Арчи Колган vs Си Джей Рэнделл;
Кори Могенбург vs Джефф Нильсен;
Фабио Агуйар vs Тейлор Джонсон;
Девен Фишер vs Дуэйн Джонсон;
Кевин Фергюсон-мл vs Коди Линкольн.
Напомним, Харитонов провел последний бой в ноябре 2020 года. Конго в прошлом году уступил Тимоти Джонсону.
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