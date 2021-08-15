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Файт-кард турнира Bellator 265: Харитонов – Конго

В рамках турнира пройдут 12 боев

MMA
16:40
Файт-кард турнира Bellator 265: Харитонов – Конго

20-го августа Су-Фолсе (США) состоится турнир Bellator 265, в главном событии которого российский ветеран тяжелого веса 40-летний Сергей Харитонов (31-8) сразится с 46-летним французом Чейком Конго (30-11-2 ММА).

Представляем файт-кард турнира:

Сергей Харитонов vs Чейк Конго;

Адам Борикс vs Джей Джей Уилсон;

Кит Ли vs Джорнел Луго;

Марсело Гольм vs Келвин Тиллер;

Данте Широ vs Логан Сторли;

Майк Хэмел vs Брайс Логан;

Кевин Шилдс vs Бэйли Скунфелдер;

Арчи Колган vs Си Джей Рэнделл;

Кори Могенбург vs Джефф Нильсен;

Фабио Агуйар vs Тейлор Джонсон;

Девен Фишер vs Дуэйн Джонсон;

Кевин Фергюсон-мл vs Коди Линкольн.

Напомним, Харитонов провел последний бой в ноябре 2020 года. Конго в прошлом году уступил Тимоти Джонсону.

Карен Агабекян
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