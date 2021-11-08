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Файт-кард турнира Bellator 271: «Киборг» – Кавана, Форчун – Васселл
В рамках шоу запланированы 11 поединков
18:57
12-го ноября в Холливуде, штат Флорида, США, состоится турнир Bellator 271, в главном поединке которого чемпионка полулегкого веса Кристина «Киборг» Джустино (24-2) встретится с ирландкой Шинейд Каваной (7-4).
Файт-кард турнира Bellator 271:
Кристина «Киборг» Джустино vs Шинейд Кавана
Тайрелл Форчун vs Линтон Васселл
Джастин Гонсалес vs Аарон Пико
Арлин Бленкоу vs Пэм Соренсон
Раким Кливленд vs Стив Моури
Бруна Эллен vs Дезире Янез
Роман Фаральдо vs Роберт Тернквест
Колтон Хэмм vs Коди Лоу
Валери Лореда vs Тейлор Тернер
Джордан Ньюман vs Шейн О'Ши
Итан Хьюз vs Махмуд Себи
Напомним, ранее чемпионка Bellator Кристина «Киборг» заявила о желании провести боксерский поединок с Кети Тейлор.
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