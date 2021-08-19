Петтис проиграл Манфио, Харрисон финишировала Дандуа, и другие результаты турнира PFL 6
Файт-кард турнира PFL 8: Харрисон – Фабиан
В рамках шоу пройдут полуфиналы Гран-при в двух дивизионах
17:12
Харрисон vs Фабиан / Фото: PFL
В ночь на 20 августа в Голливуде, Флорида, США, состоится турнир PFL 9, в рамках которого пройдут полуфиналы Гран-при в женском легком весе и у мужчин супертяжей.
Главным событием турнира станет бой олимпийской чемпионки по дзюдо и чемпионки PFL Кайлы Харрисон (10-0) против Генах Фабиан (4-1)
Файт-кард турнира:
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