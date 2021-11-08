Холловэй согласился провести поединок с Родригесом. Есть дата
Файт-кард турнира UFC Fight Night 197: Холловэй vs Родригес
В рамках шоу пройдут 12 поединков
16:59
13-го ноября в зале UFC Apex в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night 197, в главном поединке которого бывший чемпион полулегкого веса Макс Холловэй (22-6) сразится с Яиром Родригесом (13-2).
Все поединки турнира:
Макс Холловэй vs Яир Родригес;
Маркус Рожериу де Лима vs Бен Ротвелл;
Лиа Летсон vs Фелисия Спенсер;
Кайл Докос vs Роман Долидзе;
Хулио Арсе vs Сонг Ядонг;
Хоэль Альварес vs Тиаго Мойзес;
Синтия Калвилльо vs Андреа Ли;
Мигель Баеза vs Кэос Уильямс;
Коллин Энглин vs Шон Вудсон;
Кортни Кейси vs Лиана Джоджуа;
Рафаэль Алвес vs Марк Диакези;
Чон Да Ун vs Кеннеди Нзечукву.
Напомним, ранее прошел турнир UFC 268, в главном событии которого Камару Усман выиграл у Колби Ковингтона.
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